بالصور.. اجراءات في مطار بغداد للوقاية من كورونا

تنشر الخليج 365، صوراً للاجراءات الوقائية في مطار بغداد للوقاية من فايروس "كورونا" الذي اخذ ينتشر في دول عدة منها الصين. وأدناه الصور:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.