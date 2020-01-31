السفير العراقي في الاردن: هذا ما حصل في مباراة الشرطة والشباب السعودي

وقال العذاري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"أنا كنت حاضراً في المباراة منذ بدايتها الى نهايتها من اجل تقديم الدعم المعنوي الى لاعبي نادي الشرطة الرياضي".

وأضاف أن "اللاعبين كانوا منزعجين في نهاية اللعبة بسبب الطريقة غير الموفقة لحكم المباراة، فقد ارتكب الكثير من الأخطاء التحكيمية كطرده لافضل لاعب في الفريق بطريقة اثارت استغراب واستهجان الجميع خصوصاً وأن الفريق السعودي لم يعترض على التلاحم الذي حصل بين اللاعبين العراقي والسعودي".



وأوضح العذاري، أنه "أثناء تنفيذ الضربة الحرة أوقف حكم المباراة اللعب ليحتكم الى (الفار) ليتم بعدها طرد اللاعب أيضاً"، مبيناً أن "الحكم لم يحتسب ضربة جزاء واضحة بالاضافة الى الكثير من الأخطاء التحكيمية الكبيرة والتي برأيي قد ظلم فيها لاعبي فريق الشرطة مما اثر على ‎معنوياتهم بشكل كبير".

ونفى السفير العراقي في الأردن، ما "تم نشره في بعض المواقع الرياضية حول تهجم رئيس نادي الشرطة عبد الوهاب الطائي على دولة الكويت".

