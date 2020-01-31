علي عدنان يوجه نصيحة لميمي ويؤكد: اوروبا الافضل لك

واعلن بورتيمونينسي البرتغالي، ضم مهند علي من الدحيل على سبيل الاعارة لـ6 اشهر مع احقية الشراء.

وقال عدنان في حديث لـ الخليج 365، إنه "خلال الفترة الماضية، تحدثت كثيراً مع مهند علي بشأن وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".



واوضح أن "قرار ميمي بالانتقال واللعب في اوروبا، اراه صحيحا وسليما، اتمنى له التوفيق والنجاح لكن عليه ان يحافظ على لياقته وان يتعلم اللغة البرتغالية وهذا الشيء الاهم".

ويقدم عدنان مستويات رائعة مع فريقه الكندي، حيث يعد نجم الفريق الاول بعد 6 اشهر فقط مع الفريق، حيث انتقل الى فانكوفر قادماً من اتلانتا الايطالي.