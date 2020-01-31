- 1/2
- 2/2
2020-01-31 | 19:10
1,835 مشاهدة
وجه نجم المنتخب الوطني ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي، علي عدنان، نصيحة الى زميله مهند علي "ميمي" بعد انتقال الاخير الى بورتيمونينسي البرتغالي.
وقال عدنان في حديث لـ الخليج 365، إنه "خلال الفترة الماضية، تحدثت كثيراً مع مهند علي بشأن وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".
واوضح أن "قرار ميمي بالانتقال واللعب في اوروبا، اراه صحيحا وسليما، اتمنى له التوفيق والنجاح لكن عليه ان يحافظ على لياقته وان يتعلم اللغة البرتغالية وهذا الشيء الاهم".
ويقدم عدنان مستويات رائعة مع فريقه الكندي، حيث يعد نجم الفريق الاول بعد 6 اشهر فقط مع الفريق، حيث انتقل الى فانكوفر قادماً من اتلانتا الايطالي.
كانت هذه تفاصيل خبر علي عدنان يوجه نصيحة لميمي ويؤكد: اوروبا الافضل لك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.