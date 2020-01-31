الاعلام الرقمي: تسريب بيانات الاف العراقيين المتقدمين للحج

كشف مركز الاعلام الرقمي، الجمعة، عن تسريب بيانات الاف العراقيين المتقدمين للحج، مؤكداً أن البيانات التي تم نشرها تتضمن معلومات شخصية.
واضاف المركز أن "معلومات اكثر من 16800 مواطن عراقي تقدموا للحج عبر الاستمارة الالكترونية الخاصة بذوي الشهداء لعام 2020 عبر الموقع الرسمي لمؤسسة الشهداء، متاحة بدون تشفير على الانترنت رصدها المركز لعدة ساعات من يوم الاحد الموافق 26/1/2020 قبل ان يتم اصلاحها ومعالجة هذا الخطأ".
واوضح المركز ان "البيانات التي تم نشرها تتضمن معلومات شخصية منها الاسم الكامل عنوان السكن وارقام هواتف المتقدم واقاربه وطائفته وتقارير طبية تتضمن الحالة البدنية والعقلية، وهي معلومات خاصة بالمواطنين"، محذرا من ان "هذه المعلومات ربما استُغلّت في الاساءة او عمليات الاختراق او عمليات جمع بيانات المواطنين والتي تسمح بعمليات النصب والابتزاز الالكتروني".
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