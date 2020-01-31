بالصور.. عودة انصار التيار الصدري الى التحرير

وباشر انصار التيار الصدري، اليوم الجمعة، بالتوافد الى ساحة التحرير وسط بغداد التي تشهد تظاهرات منذ تشرين الاول الماضي.

ودعا صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق من، اليوم الجمعة، إلى التوجه لساحة التحرير.