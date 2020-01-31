بالصور.. عودة انصار التيار الصدري الى التحرير

نتشر الخليج 365، صوراً توضح عودة انصار التيار الصدري الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بعد عدة ايام من انسحابهم منها.
وباشر انصار التيار الصدري، اليوم الجمعة، بالتوافد الى ساحة التحرير وسط بغداد التي تشهد تظاهرات منذ تشرين الاول الماضي.
ودعا صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق من، اليوم الجمعة، إلى التوجه لساحة التحرير.
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