انصار التيار الصدري يباشرون بالتوافد الى ساحة التحرير

باشر انصار التيار الصدري، الجمعة، بالتوافد الى ساحة التحرير وسط بغداد التي تشهد تظاهرات منذ تشرين الاول الماضي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "انصار التيار الصدري باشروا، قبل قليل، بالتوافد الى ساحة التحرير".

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ودعا صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، إلى التوجه لساحة التحرير.

وكان الصدر قد اعتبر في وقت سابق من، اليوم الجمعة، أن السياسيين فشلوا بتشكيل حكومة غير جدلية وما زال بعضهم يماطل، فيما دعا الى التحضير لاعتصامات سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء بالتنسيق مع القوات الامنية.