كاتانيتش عن قائمة المنتخب الوطني: ليست ثابتة وستخضع للتغييرات

وقال كاتانيتش في بيان لاتحاد الكرة، إن "اعلان القائمة للمنتخب الوطني بهذا الشكل المبكر للاعلام ليس صحيحا لان هناك فترة تقارب الشهرين لخوض المباراة وهناك الكثير من المتغيرات ازائها تبعا للظروف المحيطة بها".واكد كاتانيش، ان "وضع هذه الاسماء كقائمة اولية لاجل استحصال الفيزا بشكل مبكر وهناك متابعة لعديد من اللاعبين الاخرين للوقوف على جاهزيتهم كما هناك متابعة للاعبين الذين يقدمون مستويات مشجعة في الدوري العراقي الذي ننتظر انطلاقه قريبا لضمهم للمنتخب".

واضاف كاتانيش "لا نعرف لحد الان كيف ستسير الامور خلال الايام القادمة بشأن تأكيد اقامة هذه المباريات في مكانها ام تتغير وفق الوضع المربك جراء انتشار فايروس كورونا في هذه المناطق وعليه لابد من وضع خطط بديلة لذلك".



وضمت القائمة كل من: كل من : جلال حسن، محمد حميد، فهد طالب، علي كاظم، محمد صالح، ضرغام اسماعيل، علي عدنان، حسن رعد، مصطفى محمد جبر، مصطفى محمد الازيرج (الاولمبي)، احمد ابراهيم، ريبين سولاقا، سعد ناطق، علي فائز، ميثم جبار، علاء مهاوي، فرانس بطرس، امجد عطوان، صفاء هادي، بشار رسن، محمد قاسم، محمد رضا، محمد مزهر (اولمبي)، ابراهيم بايش، حسين علي، محمد داوود، همام طارق، اشرف عبد الكريم، مازن فياض، مهند علي، علاء عباس، علاء عبدالزهرة، ايمن حسين، محمد قاسم نصيف (اولمبي).