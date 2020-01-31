نائب يحمّل التربية والمالية مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين

حمّل عضو متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النائب محمد شياع السوداني، الجمعة، وزارتي التربية والمالية مسؤولية تأخر صرف رواتب موظفي التربية وأعضاء الهيئات التعليمية.

وقال السوداني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "لا وجود لمسوغٍ منطقي في هذا التأخير وكلنا يعرف أن عماد حياة الموظفين المعيشية هو رواتبهم وكثير منهم التزاماته واجبة الدفع منذ بداية الشهر من نحو استقطاعات القروض ومبالغ الإيجار الشهري وحالات إنسانية أخرى قد تسبب إرباكاً في العمل وفي حياتهم الاجتماعية".



وأضاف أن "مسؤولية التأخير تقع على عاتقي كل من وزارة التربية ووزارة المالية إذ ان واجب وزارة التربية متابعة أمر مهم مثل هذا وكذلك واجب وزارة المالية الإسراع في إنجاز واجباتها تجاه الموظفين"، مؤكداً أن "علاقة الدولة بالموظفين علاقة تكاملية متبادلة المنافع فلايجوز أن نطلب من الموظف عملاً مخلصاً في وقت نتهاون فيه عن قوت يومه وأمان حياته".

