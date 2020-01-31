بالوثيقة.. الاتحاد العربي يفرض غرامات على نادي الشرطة

رياضة 2020-01-31 | 17:40 2,819 مشاهدة فرض الاتحاد العربي لكرة القدم، عقوبات وغرامات مالية على نادي الشرطة بسبب الاحداث التي رافقت مباراة الاياب في دور الـ8 من "كأس محمد السادس" والتي اقيمت في عمان. المحرر: محمد خليل

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