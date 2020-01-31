تسجيل ثلاث حالات طعن بالاسلحة البيضاء قرب الخلاني

افاد مصدر امني، الجمعة، بتسجيل ثلاث حالات طعن بالاسلحة البيضاء قرب ساحة الخلاني وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تسجيل ثلاث حالات طعن بالاسلحة البيضاء بالقرب من الخلاني"، مشيرا الى "تسجيل ٢٩ حالة اختناق واصابة في بغداد".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.