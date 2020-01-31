الولايات المتحدة تعين مبعوثا خاصا في جنوب السودان

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالجمعة 2020/1/31 09:46 م بتوقيت أبوظبي
مقر وزارة الخارجية الأمريكية- أرشيفية
أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، تعيين ستيوارت سيمنغتون مبعوثاً جديداً للسلام في جنوب السودان، في وقت يواجه طرفا النزاع صعوبات لتشكيل حكومة وحدة.
ويعد الدبلوماسي خبيراً في شؤون القارة الأفريقية، وسبق أن مثل بلاده بصفة سفير في نيجيريا ورواندا وجيبوتي، وكمبعوث خاص إلى أفريقيا الوسطى.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن دبليو. ستيوارت سيمنغتون مكلف بـ"دعم عملية السلام و(تأمين) انتقال سياسي ناجح في جنوب السودان".
ويثير إخفاق الرئيس سالفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار في تخطي الخلافات وتشكيل حكومة وفقاً لمقتضيات اتفاق السلام الموقع في سبتمبر/أيلول 2018، غضب الولايات المتحدة.
وبعد إرجاء موعد تشكيل الحكومة مرتين، زادت واشنطن ضغوطها على الرجلين اللذين أغرقت خلافاتهما البلاد في حرب أهلية.
وفرضت عقوبات على وزيري الدفاع والشؤون الحكومية، وأيضاً على نائب رئيس الوزراء.
وانفصل جنوب السودان عن الخرطوم في عام 2011، لكن الانقسام بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار أشعل حرباً أهلية في عام 2013، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص.
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