ادعاء أردوغان يطالب بسجن رئيس بلدية منتخب 15 عاما‎

طالب الادعاء العام التركي بإنزال عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 7.5 عام و15 عاما بحق رئيس بلدية كردي منتخب سبق وعزلته سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان من منصبه، على خلفية اتهامه بالإرهاب.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "مللييت"، الجمعة، إن المطالبة بالحبس جاءت من النيابة العامة بولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد، خلال الجلسة الثانية لمحاكمة عدنان سلجوق مزراقلي، رئيس البلدية الكبرى بالولاية، المنتمي لحزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي المعارض.

وكان مزراقلي عزل من منصبه، يوم 19 أغسطس/آب الماضي، رفقة رئيسي بلديتي ماردين ووان أحمد ترك وبديعة أوزغوكتشه أرطان.

ومنذ ذلك الحين وهو معتقل على ذمة التحقيقات بزعم "الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني، المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب.

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والجمعة، شهدت محكمة الجنايات الـ11 بديار بكر وقائع الجلسة الثانية من محاكمة مزراقلي، بعد جلسة أولى جرت في 25 ديسمبر/كانون أول الماضي، حيث في جلسة الجمعة، طالبت النيابة بإنزال عقوبة السجن عليه لمدة تتراوح بين 7.5 عام و15 عاما.

وفي سياق ردود الأفعال، أصدر حزب الشعوب الديمقراطي بياناً أدان فيه مطالبة النيابة، وشدد على أن اعتقال مزراقلي "يأتي لأسباب ومؤامرات سياسية، ومحاولة من النظام الحاكم لإضفاء شرعية على الأوصياء الذين عينهم ليحلوا محل رؤساء البلديات المنتخبين الذين تم عزلهم". وأوضح البيان أن "اعتقال مزراقلي تم بمباركة الجهاز القضائي الذي يخدم توجهات وتطلعات الحزب الحاكم".





تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائباً، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.

لذلك تقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات، للضغط على الحزب وأعضائه، وشملت هذه الممارسات إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب نفسه.

كما تشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني؛ حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد، بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للمظاهرة بين الحين والآخر رفضاً للقمع.