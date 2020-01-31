هل يحول "كورونا" دون استضافة طوكيو لأولمبياد 2020؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020
الخليج 365
نفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية «طوكيو 2020» ما تردد بشأن أن الدورة مهددة بالإلغاء في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل.
وقال المنظمون في بيان: ”لم نناقش على الإطلاق إلغاء الدورة، اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 ستواصل العمل مع اللجنة الأولمبية الدولية وكل الهيئات المعنية، وستنظر أي احتياطات لازمة.“
وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن الاستعدادات لاستضافة الدورة الأولمبية، المقررة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس، تسير وفقا لما هو مخطط له.
وتفشى الفيروس في الصين في وقت سابق من يناير الجاري، وقد أسفر عن نحو عشرة آلاف حالة إصابة، وأودى بحياة أكثر من 200 شخصا، حتى الآن.
وأشارت اللجنة الأولمبية الدولية إلى أن العمل يجرى ”كالمعتاد“ مع المنظمات المهمة، ومنها منظمة الصحة العالمية، خلال الاستعدادات للأولمبياد.
ويشارك في الدورة الأولمبية أكثر من عشرة ألاف رياضي، ولم يسبق أن ألغيت الدورة إلا خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية.
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