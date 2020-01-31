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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين: احتواء فيروس كورونا مهمة شاقة ومعقدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020
الخليج 365
قال تشو شيان وانغ؛ رئيس بلدية ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد اليوم الجمعة، إن احتواء الفيروس ومنع انتشاره في المدينة الواقعة بوسط الصين لا يزال مهمة ”شاقة ومعقدة“.
وأضاف تشو هونغ لان نائب رئيس البلدية: أن ”الأقنعة الواقية وغيرها من الإمدادات الطبية لا تزال غير كافية“.
وجاءت تصريحاتهما في مؤتمر صحفي بثته شاشات التلفزيون.
يشار إلى أن ووهان عاصمة إقليم هوبي بوسط الصين تمثل مركز تفشي الفيروس سريع الانتشار، الذي قتل أكثر من 200 شخص
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