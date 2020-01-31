الصين: احتواء فيروس كورونا مهمة شاقة ومعقدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

الخليج 365

قال تشو شيان وانغ؛ رئيس بلدية ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد اليوم الجمعة، إن احتواء الفيروس ومنع انتشاره في المدينة الواقعة بوسط الصين لا يزال مهمة ”شاقة ومعقدة“.

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وأضاف تشو هونغ لان نائب رئيس البلدية: أن ”الأقنعة الواقية وغيرها من الإمدادات الطبية لا تزال غير كافية“.

وجاءت تصريحاتهما في مؤتمر صحفي بثته شاشات التلفزيون.

يشار إلى أن ووهان عاصمة إقليم هوبي بوسط الصين تمثل مركز تفشي الفيروس سريع الانتشار، الذي قتل أكثر من 200 شخص