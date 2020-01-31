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مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية على 37 قرية بمحافظة حجة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية على 37 قرية بمحافظة حجة

الخليج 365

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية تقديم مساعدات للأسر المحتاجة في اليمن.

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ووزع المركز، اليوم الجمعة، كانون الثاني 31، 2020، 2,742 سلة غذائية في 37 قرية في مناطق محافظة حجة المحاذية لمحافظة صعدة.

وشمل التوزيع مديريات حيران وميدي وحرض وعبس بالإضافة إلى جزيرتي الفشت وبكلان.

وبحسب وكالة الأنباء "واس" فقد استفاد منها 18,013 فردًا.

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