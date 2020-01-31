شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية على 37 قرية بمحافظة حجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020 الخليج 365 واصل مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية تقديم مساعدات للأسر المحتاجة في اليمن. Advertisements ووزع المركز، اليوم الجمعة، كانون الثاني 31، 2020، 2,742 سلة غذائية في 37 قرية في مناطق محافظة حجة المحاذية لمحافظة صعدة. وشمل التوزيع مديريات حيران وميدي وحرض وعبس بالإضافة إلى جزيرتي الفشت وبكلان. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد استفاد منها 18,013 فردًا.

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