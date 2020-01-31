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بوتين وميركل يطالبان بمزيد من الجهود لحل النزاع الليبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي بوتين حول خطة السلام الهشة من أجل ليبيا، حسبما أعلن الكرملين في موسكو والحكومة الألمانية في برلين أمس.

وبحسب بيانات الكرملين، طالبت ميركل وبوتين بجهود دولية أكبر لإنهاء الخلافات في ليبيا وبدء حوار سياسي لحل النزاع.

وطالب بوتين بتنسيق الاتفاقات التي أبرمت في مؤتمر برلين بشأن ليبيا مع أطراف النزاع الليبي، موضحا أن هذا الإجراء ضروري من أجل تأكيد لاحق لهذه الاتفاقات عبر مجلس الأمن الدولي.

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وكانت 16 دولة ومنظمة دولية اتفقت في برلين قبل أسبوعين على إجراءات تهدف إلى إنهاء التدخل الخارجي في النزاع الليبي، سواء عبر توريد أسلحة أو إرسال مرتزقة، والتمهيد لعملية سلام في البلاد.

ورغم الهدنة وقعت معارك مجددا خلال الأيام الماضية في ليبيا. وشكت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من انتهاك دول عدة شاركت في مؤتمر برلين لحظر توريد الأسلحة إلى هناك.

وأعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء تقارير تحدثت عن انتهاك صارخ متواصل لحظر توريد أسلحة لليبيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، في برلين، إن دولا وقعت على الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال مؤتمر برلين بشأن ليبيا، والذي عقد منتصف يناير الحالي، تشارك أيضا في هذه الانتهاكات، مطالبا هذه الدول بالالتزام بالاتفاقات المبرمة.