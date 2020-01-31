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جونسون: أمامنا فرصة تاريخية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حث المواطنين على اغتنام «فرصة تاريخية» مع ترقب إعلانه الرسمي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد بقائها لـ 47 عاما عضوا داخل التكتل.

ولن يتغير شيء كثير في الممارسة العملية خلال الفترة الانتقالية البالغة مدتها 11 شهرا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يسعى الجانبان إلى التفاوض حول علاقة مستقبلية تشمل التعاون التجاري والأمني والسياسي.

وقال جونسون في مقتطفات سابقة من خطابه الذي سجل مسبقا «مهمتنا كحكومة،وهي وظيفتي، جمع هذا البلد ودفعنا إلى الأمام».