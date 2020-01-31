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مئات العراقيين ينضمون إلى الساحات لدعم مطالب المتظاهرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بغداد

لقي ثلاثة أطفال حتفهم جراء حريق اندلع في مخيم للاجئين بسبب تماس كهربائي في مخيم الحبانية التابع لمحافظة الأنبار (118 كلم غرب بغداد).

وقال شهود العيان لوكالة الأنباء الألمانية إن حريقا اندلع صباح أمس بسبب تماس كهربائي في مخيم للاجئين بمنطقة الحبانية مما تسبب بمقتل ثلاثة أطفال.

وأوضح الشهود أن «مخيم الحبانية مقسم إلى مخيمات عدة يوجد فيها الآن 350 عائلة، الغالبية منهم من منطقة العويسات ومناطق القائم والجزيرة والصقلاوية والفلوجة وهذه العوائل منكوبة ونازحة».

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من جهة ثانية أفاد شهود عيان بأن المئات من العراقيين انضموا إلى ساحات التظاهر والاعتصامات أمس لدعم مطالب المتظاهرين والمعتصمين في حسم تسمية رئيس وزراء جديد في إطار المهلة التي حددها الرئيس العراقي برهم صالح وستنتهي بعد احتجاجات دامت أربعة أشهر متواصلة في بغداد و9 محافظات جنوبية.

وذكر شهود العيان أن المئات من المتظاهرين انضموا إلى ساحات التظاهر في التحرير والخلاني ببغداد ومحافظات البصرة وميسان والناصرية والمثنى والديوانية وكربلاء والنجف وبابل وواسط، حاملين أعلام العراق ويهتفون بشعارات وأهازيج شعبية تؤكد عزم ساحات التظاهر بالمضي نحو الثبات على المطالب، وتشكيل حكومة انتقالية تمهد لإجراء انتخابات مبكرة بعيدا عن تدخل الأحزاب.

وأوضحوا أن جماهير ساحات التظاهر ستبقى متمسكة بالقبول بمرشح مستقل غير منتم لأحزاب السلطة، وأن جميع الأسماء المطروحة حاليا رفضت لأنها لا تمثل تطلعات ساحات التظاهر ولا الدماء التي أريقت منذ انطلاق المظاهرات في أكتوبر الماضي.

وبحسب الشهود، فإن عددا من الجسور ما زالت مغلقة منذ ساعات الصباح الأولى في ظل انتشار أمني واسع في الشوارع وفي محيط ساحات التظاهر، فيما أغلق متظاهرون مداخل ساحات التظاهر ونشر مجاميع لتفتيش الوافدين لتأمين الحماية لساحات التظاهر. ويسود الهدوء في ساحات التظاهر ولم تسجل أية اضطرابات أمنية مع ساعات الصباح الأولى في ظل انتظار وترقب ما ستؤول إليه الأحداث.