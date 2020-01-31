شكرا لقرائتكم خبر

بريطانيا تعلن إصابة شخصين بفيروس كرونا الجديد على أراضيها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - لندن أكد كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا اليوم إصابة شخصين من نفس العائلة بفيروس كورونا الجديد شمال البلاد. وتم نقل الحالتين ليلة أمس من أحد فنادق مدينة يوركشير إلى مركز متخصص في مدينة نيوكاسل من أجل متابعة إجراءات العلاج. ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية وذلك بعد تأكيد 98 حالة إصابة بالمرض في 18 دولة غير الصين التي بلغ فيها عدد الوفيات جراء الفيروس 213 حالة فيما أصيب أكثر من 10 آلاف آخرين.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تعلن إصابة شخصين بفيروس كرونا الجديد على أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.