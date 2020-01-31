شكرا لقرائتكم البنتاغون: القصف الإيراني أصاب 64 جنديا بارتجاج دماغي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت حصيلة جديدة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن 64 جنديا أميركيا أصيبوا في الهجوم الإيراني مطلع الشهر الحالي على قاعدة ينتشر فيها جنود أميركيون.

والخميس، أعلن المتحدث باسم البنتاغون، اللفتنانت-كولونيل توماس مامبل، أن العسكريين أصيبوا بارتجاج دماغي.

وأضاف أن 39 التحقوا بوحداتهم من أصل المصابين الـ64، وعاد الآخرون إلى الولايات المتحدة.

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وأطلقت طهران ليل 7 كانون الثاني/يناير صواريخ على قاعدتين تضمان 5200 جندي أميركي في العراق رداً على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية يوم 3 من نفس الشهر خارج مطار بغداد.

وبعد الهجوم أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن أي جندي أميركي لم يصب.

وردا على سؤال الأسبوع الماضي حول ارتفاع حصيلة هذه الغارات، قلل ترمب من تأثير تلك الغارات. وعلق: "سمعت أنهم مصابون بصداع. لا أعتبر ذلك إصابات بالغة".