"عودة الأمل".. محاولات عاجلة لإجلاء 300 مصري وأسرهم معزولين فى ووهان الصينية

بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل إجلاء المصريين من مدينة ووهان الصينية مركز انتشار فيروس كورونا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر أمس بضرورة عودت المصريين إلى الوطن من جديد حفاظا على حياتهم وأسرهم وأطفالهم من الاصابه بهذا الفيروس الذى ظهر لأول مرة فى تلك المدينة وانتشرت العدوى بباقى الصين وعدد من دول العالم .

وأكد عدد من الطلاب المصريين بووهان لـ"اليوم السابع" انه من المحتمل عودتهم إلى مصر يوم الاحد المقبل، طبقا للإجراءات التى تقوم بها السفارة المصرية ببكين لإجلائهم من تلك المدينة.

وقال الدكتور طلعت محمود مدرس مساعد بكلية الزراعه جامعه الازهر بأسيوط وباحث الدكتوراه بجامعه وسط الصين الزراعية لـ"اليوم السابع" كنا فقدنا الأمل بعودتنا إلى بلدنا والخوف كان مسيطر علينا خلال الايام الماضية حتى علمنا ببشرى قرار توفير طريقة أمنه لاجلائنا من مدينة ووهان"، مضيفا "رافعين راسنا فى كل مكان أننا مصريين وبلدنا بتحمينا وخايفة علينا وبنشكر الدولة على القرار الذى أعاد الينا الحياه واسرنا واطفالنا وسنعود لبلدنا من المتحتمل الاحد المقبل بعد اخبارنا من السفاره بالموعد الرسمى".

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وأشار طالب الدكتوراه المصرى لـ"اليوم السابع" إلى أن السفارة ومسئوليها يتواصلون معنا بشكل لحظى عبر مواقع التواصل الاجتماعى الصينى للإطمئنان علينا وفخورين اننا مصريين وبلدنا بتحافظ على ولادها".

وأكد الدكتور طلعت محمود أنهم سيتم اجلائهم من مدينة ووهان عبر وسيلة مواصلات امنه تحت اشراف طبى ووقائى مكبر لحمايتهم من انتقال العدوى حتى يصلوا إلى مطار ووهان لاستقلال الطائرة المصرية المخصصة لعودتهم إلى أرض الوطن مصر مرة أخرى .

ويقوم أكثر من 300 طالب مصرى فى درجات الماجسيتر والدكتوراه وأسرهم بتجهيز أمتعتهم استعدادا للعودة إلى أرض الوطن، من جانبه الدكتور محمد فودة المدرس بكلية الزراعة جامعة بنها وعضو المهمة العلمية بجامعة وسط الصين الزراعية بمدينة ووهان التى تفشى بها فيروس كورونا القاتل فيديو خاص لـ"اليوم السابع" أن جميع المصريين هناك بخير ولا توجد إصابات بينهم بفيروس كورونا، قائلا كلنا ايد واحدة ومع بعض ومفيش أى إصابات بين المصريين هنا في المدينة بفيروس كورونا".

يأتى قرار عودة المصريين من مدينة ووهان الصينية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين فى مدينة "ووهان" بمقاطعة خوباى الصينية، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تواصل مع السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، الذي خاطب السُلطات الصينية، وحصل منهم على المُوافقة على ترتيب عودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان".

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: كلف رئيس الوزراء وزارة الطيران المدني بتجهيز طائرة خاصة لنقل من يرغب في العودة إلى أرض الوطن، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لإرسال فريق طبي مجهز على متن الطائرة الخاصة، لمصاحبة الرُكاب، مع اتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى على متن الطائرة.