سامي الجميل: السلطة بمواجهة الثورة وتنقض على الناشطين بالمفرق

اعتبر رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، انه "بعد القمع الميداني واستعراضات القوة ها هي سلطة مواجهة ​الثورة​ تنقض على الناشطين "بالمفرق" في مختلف المناطق عبر استدعاءات و​توقيفات​ بلغ عددها حتى الآن 12".

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