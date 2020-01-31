حادث سير بين 25 سيارة على طريق بشري الارز بسبب تكون الجليد

وقع حادث سير على طريق بشري الارز حيث اصطدمت 25 ​سيارة​ ببعضها البعض، بسبب "تكون طبقات من الجليد بفعل تدني الحرارة، وعملت فرق ​وزارة الاشغال العامة والنقل​ على "رش الملح على الطريق"، ناصحة بـ"عدم سلوك الطريق خلال الليل وساعات الصباح الاولى منعا من الانزلاق".

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