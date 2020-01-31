سعد يستقبل وفداً من جمعية تجار صيدا لبحث مشاكل الاسواق

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ في مكتبه في صيدا، وفدا ضم أعضاء الهيئة الادارية ​الجديدة​ لجمعية تجار صيدا وضواحيها برئاسة ​علي الشريف​. وتناول المجتمعون "أهمية تفعيل النشاط في السوق التجاري وايجاد السبل التي تساعد على تنشيط ​الحركة التجارية​ والحركة الشرائية في الاسواق في ظل ​الأزمة​ المالية والاقتصادية الخانقة التي يعاني منها ​اللبنانيون​"، مؤكدين على "أهمية التحضير ل​مؤتمر​ اقتصادي جامع في صيدا والتعاون بين الجميع للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة".

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