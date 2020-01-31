دياب التقى وزير خارجية قبرص والسفير الياباني ووفدا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي

التقى رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب​، في ​السراي الحكومي​، وزير الخارجية القبرصية نيكوس كريستودوليدويس والوفد المرافق، وتمّ عرض للعلاقات الثنائيّة بين البلدين والعمل على تعزيزها على المستويات كافّة.

واستقبل وفد ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ برئاسة ​شارل عربيد​، وعرض معه للدور الّذي يقوم به المجلس، و"الإنجازات الّتي قام بها في الفترة الماضية، وخطة تفعيل المجلس لمواكبة الورشة الإصلاحيّة الّتي ستنفّذها الحكومة بعد نَيلها الثقة".

كما التقى السفير ​اليابان​ي تاكيشي اوكوبو، مهنئًا ب​تشكيل الحكومة​، وعارضًا لـ"سبل تعزيز العلاقات بين ​لبنان​ واليابان وتطويرها".