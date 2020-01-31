دياب التقى وزير خارجية قبرص والسفير الياباني ووفدا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي

التقى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، في السراي الحكومي، وزير الخارجية القبرصية نيكوس كريستودوليدويس والوفد المرافق، وتمّ عرض للعلاقات الثنائيّة بين البلدين والعمل على تعزيزها على المستويات كافّة.
واستقبل وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة شارل عربيد، وعرض معه للدور الّذي يقوم به المجلس، و"الإنجازات الّتي قام بها في الفترة الماضية، وخطة تفعيل المجلس لمواكبة الورشة الإصلاحيّة الّتي ستنفّذها الحكومة بعد نَيلها الثقة".
كما التقى السفير الياباني تاكيشي اوكوبو، مهنئًا بتشكيل الحكومة، وعارضًا لـ"سبل تعزيز العلاقات بين لبنان واليابان وتطويرها".
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