الدفاع المدني: أربعة جرحى جراء حادث سير على طريق عام عين بعال- صور

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني بأنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلوا جريحتَين إلى "المستشفى اللبناني الإيطالي" أُصيبتا جراء تدهور سيارتهما عن مسارها وانقلابها على طريق عام عين بعال - صور".

وذكرت أنّ "الحادث أدّى أيضًا إلى إصابة جريحتين إضافيتين، تولّت جهات أُخرى نقلهما إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللّازم".