الراعي عرض مع لازاريني الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة

التقى البطريرك الماروني الكردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، المنسّق المقيم للامم المتحدة في ​لبنان​ ومنسّق الشؤون الانسانية ​فيليب لازاريني​ وكان عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة ولدور ​الامم المتحدة​ واجهزتها في هذه المرحلة الدقيقة من حياة لبنان وشعبه.

ولفت لازاريني في تصريح بعد اللقاء، الى "أننا عرضنا آخر التطورات في البلاد وفي تأثير ​الوضع الاقتصادي​ على الوضع المعيشي في لبنان، كما عرضنا للقلق والاحباط اللذين يعاني منهما الاشخاص الذين يلمسون يوميًا تدهور الاوضاع، كما ناقشنا كل هذه الامور وتداولنا في الوسائل والسبل التي يمكن اعتمادها لمواجهة ​حالة الطوارئ​ الوطنية التي يشهدها لبنان اليوم".