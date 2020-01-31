أبو الغيط مستقبلا عباس: النضال لقضية فلسطين العادلة هو نضال عربي جماعي

أكّد الأمين العام لـ"​جامعة الدول العربية​" ​أحمد أبو الغيط​، خلال لقائه الرئيس ال​فلسطين​ي ​محمود عباس​، عشية اجتماع بمقرّ الجامعة في ​القاهرة​ على المستوى الوزاري حول خطة السلام الأميركية، أنّ "العرب لن يتخلّوا عن الفلسطينيّين".

وشدّد في بيان، على أنّ "النضال من أجل قضية فلسطين العادلة ليس نضالًا فلسطينيًّا فحسب، وإنّما هو نضال عربي جماعي".

وكان قد كشف الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الأسبوع الماضي في ​واشنطن​، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، عن خطّة للسلام في ​الشرق الأوسط​، تقترح "حلًّا واقعيًّا بدولتين"، وشدّد على أنّ القدس ستبقى "عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة".