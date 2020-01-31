ركّز المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان سيبرت، على أنّ "بلاده تلقّت أخبارًا مروّعة حول تعرّض المدنيّين لقصف وحشي من قبل النظام السوري وداعميه"، لافتًا إلى "الوضع المأساوي في إدلب وحاجة 3 ملايين سوري فيها إلى مساعدات إنسانيّة، ونزوح مليون شخص من منازلهم".
وأوضح في تصريح، أنّ "هذه المساعدات تأتي في إطار الوعود الّتي قطعتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أثناء لقائها مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأسبوع الماضي".
ومن جانب آخر، ذكر المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر برجر، أنّ "بلاده من بين أكثر الدول المانحة في الأزمة السورية"، كاشفًا عن أنّ "الخارجية الألمانية ستمنح الهلال الأحمر التركي 25 مليون يورو، من أجل توفير مساكن عاجلة للفارين من إدلب".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات ألمانيا أعلنت تقديم 25 مليون يورو للهلال الأحمر التركي لمساعدة إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.