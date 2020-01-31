سلطات ألمانيا أعلنت تقديم 25 مليون يورو للهلال الأحمر التركي لمساعدة إدلب

ركّز المتحدث باسم ​الحكومة الألمانية​ ستيفان سيبرت، على أنّ "بلاده تلقّت أخبارًا مروّعة حول تعرّض المدنيّين لقصف وحشي من قبل ​النظام السوري​ وداعميه"، لافتًا إلى "الوضع المأساوي في إدلب وحاجة 3 ملايين سوري فيها إلى مساعدات إنسانيّة، ونزوح مليون شخص من منازلهم".

وأوضح في تصريح، أنّ "هذه المساعدات تأتي في إطار الوعود الّتي قطعتها المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، أثناء لقائها مع الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ الأسبوع الماضي".

ومن جانب آخر، ذكر المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر برجر، أنّ "بلاده من بين أكثر الدول المانحة في ​الأزمة السورية​"، كاشفًا عن أنّ "الخارجية الألمانية ستمنح ​الهلال الأحمر التركي​ 25 مليون يورو، من أجل توفير مساكن عاجلة للفارين من إدلب".