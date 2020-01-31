الأناضول: الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية إضافية إلى الحدود مع سوريا

أعلنت وكالة "الأناضول" أنّ "​الجيش التركي​ أرسل تعزيزات عسكريّة لدعم الوحدات المنتشرة على الحدود مع ​سوريا​". وأوضحت أنّ "التعزيزات، الّتي تضمّ عربات مدرّعة وقوات خاصّة، وصلت إلى قضاء "قريق خان" في ولاية هطاي جنوبي البلاد". وعَلِمت "الأناضول" أنّ "التعزيزات العسكريّة أُرسلت بهدف دعم الوحدات العسكريّة على الحدود السورية".

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