لافروف يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية وقضايا الشرق الأوسط

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ ان "وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ بحث خلال ​اتصال​ هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، "تبادل الآراء حول سير الأعمال المشتركة التي تقوم بها الأجهزة والهيئات المعنية في البلدين بهدف توسيع العلاقات الروسية القطرية في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية وغيرها، وجرى التطرق إلى بعض قضايا ​الشرق الأوسط​، حيث تم الاتفاق على مواصلة تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية الملحة بشكل مستمر".

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