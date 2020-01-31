بوتين يعلن عن استعداد بلاده لمساعدة الصين في مكافحة فيروس "كورونا"

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ عن "استعداد ​روسيا​ لتقديم المساعدة اللازمة للشعب ​الصين​ي الصديق، في مواجهة عدوى فيروس "كورونا" القاتل".

وأكد بوتين، في برقية الى نظيره الصيني ​شي جين بينغ​، على "تعاطفه ودعمه لجميع العائلات المنكوبة في الصين، متمنيا للمرضى الشفاء العاجل"، لافتا الى أن "السلطات الروسية المختصة تركز على توثيق التعاون مع الهيئات الصينية ذات الصلة، من أجل التغلب بشكل عاجل على هذا التهديد المشترك".

وأعرب بوتين عن "ثقته بوقف الصين انتشار هذا المرض وتقليل الأضرار الناجمة عنه، بفضل الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها القيادة الصينية".