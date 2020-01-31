سريع: بغلت خسائر التحالف أكثر من 3500 قتيل ومصاب وأسير بمواجهات نهم

أكد متحدث ​القوات المسلحة​ اليمنية العميد يحيى سريع، في ​مؤتمر​ صحفي، ان "​القوات اليمنية​ دفعت خلال الأيام الأولى للمواجهات في جبهة نهم بوحدات متخصصة لأن تضاريس جبلية ومعقدة، وكان العدو رغم هذه القوة العسكرية الكبيرة يستند إلى الطيران الحربي، وبعد التصدي الناجح لهجوم قوات العدوان بدأت القوات اليمنية في تنفيذ عملية عسكرية هجومية، توسعت هذه العملية على وقع انهيار الخطوط الأمامية للعدو حيث تقدمت القوات باتجاه المرتفعات الاستراتيجية".

ولفت سريع الى "نجاح القوات في تنفيذ المهام خلال ​الساعات​ الأولى من العملية قبل صدور التوجيهات بتطويق قوات العدو، وتمكنت القوات خلال الأيام الثلاثة الأولى للعملية من تأمين معظم منطقة نهم، وكان الهجوم من 4 اتجاهات رئيسية وكل اتجاه تفرع منه عدة مسارات، والقوات حرصت على إطباق الحصار مع فتح عدة مسارات لفرار أكبر قدر ممكن من قوات المرتزقة"، موضحاً ان "الضغط كان على كافة المواقع التابعة للعدو لإجبارها على التسليم مع الحرص على أرواح اليمنيين، والقوات نجحت في التعامل مع العدو من خلال الاشتباك والالتحام المباشر بعد أن منحته فرصة الفرار"، كاشفاً عن "تمكن القوات من قطع خطوط الإمداد على قوات العدو مستفيدةً من مواقعها المتقدمة قرب مأرب، والتصعيد العسكري للعدوان في منطقة نهم تمثل في محاولة الهجوم على قواتنا والتقدم إلى مواقع مهمة"، مشدداً على ان "خسائر التحالف بلغت أكثر من 3500 قتيل ومصاب وأسير".