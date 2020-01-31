"الأناضول": 42 شاحنة مساعدات أممية عبرت تركيا باتجاه إدلب

ذكرت وكالة "الأناضول" أنّ "​الأمم المتحدة​ أرسلت 42 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى ​محافظة إدلب​ شمال غربي ​سوريا​". وأوضحت أنّ "الشاحنات دخلت ​الأراضي السورية​ من معبر "جيلوة غوزو" في ولاية هطاي جنوبي ​تركيا​. ومن المنتظر أن يتمّ توزيع المساعدات على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها في وقت لاحق".

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