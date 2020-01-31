الخارجية المصرية: المفاوضات في واشنطن بشأن سد النهضة متواصلة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "مفاوضات واشنطن بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة تتواصل، وان وزيري الخارجية والموارد المائية المصريين، يشاركان اليوم في الاجتماعات التي دعت إليها الإدارة الأميركية كل من مصر وإثيوبيا والسودان وبحضور البنك الدولي".
هذا وكان السفير الأميريكي في القاهرة جوناثان كوهين قد علق في وقت سابق، على "المباحثات التى أجريت في واشنطن بشأن سد النهضة"، مشيرا إلى أن "بلاده تأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الجهات".
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