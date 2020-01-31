الخارجية المصرية: المفاوضات في واشنطن بشأن سد النهضة متواصلة

أكد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية المصرية​ المستشار أحمد حافظ، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "مفاوضات ​واشنطن​ بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل ​سد النهضة​ تتواصل، وان وزيري الخارجية والموارد المائية المصريين، يشاركان اليوم في الاجتماعات التي دعت إليها ​الإدارة الأميركية​ كل من مصر و​إثيوبيا​ و​السودان​ وبحضور ​البنك الدولي​".

هذا وكان السفير الأميريكي في ​القاهرة​ جوناثان كوهين قد علق في وقت سابق، على "المباحثات التى أجريت في واشنطن بشأن سد النهضة"، مشيرا إلى أن "بلاده تأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الجهات".