الخارجية الأميركية عيّنت ستيوارت سيمنغتون مبعوثا خاصا في جنوب السودان

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ "تعيين ستيوارت سيمنغتون مبعوثًا جديدًا للسلام في ​جنوب السودان​"، في وقت يواجه جانبا النزاع صعوبات لتشكيل حكومة وحدة. ويعدّ سيمنغتون خبيرًا في شؤون القارة الإفريقية، وسبق أن مثّل بلاده بصفة سفير في ​نيجيريا​ و​رواندا​ و​جيبوتي​، وكمبعوث خاص إلى ​إفريقيا​ الوسطى. إضغط للمزيد

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