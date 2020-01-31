الدفاع التركية: الجيش التركي دمر نفقا لـ"بي كا كا" في تل أبيض شمالي سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ "تدمير ​الجيش التركي​ نفقًا ومواقع لـ"إرهابيي" منظمة "بي كا كا/ي ب ك"، في مدينة ​تل أبيض​ بمنطقة عمليّة "نبع السلام" شمالي ​سوريا​". وذكرت أنّ "قوات "الكوماندوز" التركيّة تواصل تدمير الأنفاق ومواقع مسلحي "بي كا كا/ي ب ك" في تل أبيض بمنطقة "نبع السلام". وكانت قد تمكنت القوات التركية بالتعاون مع الجيش السوري، في تشرين الأول 2019 من خلال عمليّة "نبع السلام"، من تحرير مدينتي تل أبيض و​رأس العين​، بعد أربع سنوات ونصف السنة من سيطرة المسلّحين عليهما.

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