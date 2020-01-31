الصين تدين توصية واشنطن بعدم التوجه اليها بسبب كورونا









اسماء السيد - بكين: نددت بكين الجمعة بتوصية الولايات المتحدة لمواطنيها بعدم التوجه الى الصين او مغادرة هذا البلد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت هوا شونيينغ متحدثة باسم الدبلوماسية الصينية في بيان ان "كلمات وافعال بعض المسؤولين الاميركيين لا تستند الى وقائع وليست في محلها"، مضيفة "في حين اوصت منظمة الصحة العالمية بعدم الحد من الرحلات، فان الولايات المتحدة سارعت الى العكس. ليست هذه بالتأكيد بادرة حسن نية".

واوصت الخارجية الاميركية الجمعة المواطنين الاميركيين ب"عدم التوجه" الى الصين بسبب وباء كورونا الذي تسبب بوفاة 213 شخصا.

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واضافت ان على الاميركيين الموجودين "حاليا في الصين درس امكان مغادرة البلاد عبر استخدام وسائل تجارية. وقد طلبت الخارجية من جميع موظفي الحكومة الاميركية غير الاساسيين ارجاء انتقالهم الى الصين بسبب فيروس كورونا المستجد".

ورفعت واشنطن درجة الانذار بالنسبة الى الصين الى 4 على سلم من اربع درجات، بحيث باتت بكين مساوية لدول مثل افغانستان والعراق وايران.

وتفيد احصاءات صينية رسمية ان نحو 2,5 مليون مسافر من الولايات المتحدة دخلوا الصين العام 2018.