في محاولة لنشر المرض القاتل، أظهر مقطع فيديو وجود عدد من المصابين بفيروس كورونا في الصين «يعطسون» عمدًا لنقل العدوى للآخرين.
وأظهرت اللقطات التي نشرتها صفحة «إكسترا نيوز» على «تويتر»، عددًا من المصابين يتعمدون العطس والبصق على أزرار المصاعد لنشر العدوى للآخرين.
أعلن التلفزيون الصيني الرسمي، الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة «فيروس كورونا» إلى 213 شخصًا، ووفقا لـ«رويترز».
وأفاد التليفزيون الصيني، بأن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 6 آلاف حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصابون بفيروس كورونا «يعطسون» عمدا لنقل العدوى للآخرين في الصين (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.