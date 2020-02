مصابون بفيروس كورونا «يعطسون» عمدا لنقل العدوى للآخرين في الصين (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس © Fabian Strauch/picture alliance via Getty Images 28 January 2020, North Rhine-Westphalia, Oberhausen: A woman wears a mouth and nose mask in front of a pharmacy. The first case of the corona virus in Germany has greatly increased the demand for breathing masks in pharmacies. An infection expert, on the other hand, considers protective measures by citizens, such as the wearing of face masks, to be unnecessary at present. Photo: Fabian Strauch/dpa (Photo by Fabian Strauch/picture alliance via Getty Images)

في محاولة لنشر المرض القاتل، أظهر مقطع فيديو وجود عدد من المصابين بفيروس كورونا في الصين «يعطسون» عمدًا لنقل العدوى للآخرين.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها صفحة «إكسترا نيوز» على «تويتر»، عددًا من المصابين يتعمدون العطس والبصق على أزرار المصاعد لنشر العدوى للآخرين.

أعلن التلفزيون الصيني الرسمي، الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة «فيروس كورونا» إلى 213 شخصًا، ووفقا لـ«رويترز».

وأفاد التليفزيون الصيني، بأن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 6 آلاف حالة.