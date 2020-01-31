وزير الطيران المدنى يكرم رئيسة الإدارة المركزية للجودة السابقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الجمعة، الدكتورة ماجدة شعيب رئيسة الإدارة المركزية للجودة "سابقا"، تقديرا لمجهوداتها بالوزارة خلال فترة عملها والاسهامات التي قدمتها. وقام وزير الطيران، بتقديم شهادة شكر على مساهمتها فى حصول سلطة الطيران المدنى على شهادة ( الأيزو ٩٠٠١/٢٠١٥) فى مجال الجودة، كما ساهمت بأدائها المتميز وكفائتها العالية فى حصول وزارة الطيران المدني على هذه الشهادة كاول وزارة حكومية تحصل عليها . Advertisements كما أشاد وزير الطيران بما بذلته من جهد مشرف وبمشاركتها المتميزة فى نشر الوعى بمفاهيم نظم إدارة الجودة .

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