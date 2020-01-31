شكرا لقرائتكم خبر عن رجائى عطية: "مش هرد على الشائعات.. وتنقية جداول المحامين حق يراد به باطل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجائى عطية، المحامى بالنقض والمرشح على منصب نقيب المحامين، أن الوقت المحدد فى العملية الإنتخابية لا يسمح بالجولات ولكنه على اتصال دائم ولحظى بالمحامين فى جميع المحافظات، قائلا: "أشعر وأدرك أن هناك فرحة وبهجة بتلبيتى النداء، خلال هذه الفترة الوجيزة سأعقد بعض المؤتمرات فى الأماكن الكبرى".

وعلق "عطية"، على الشائعات التى روجت بشأن عدم ترشحه نظرا لظروفه الصحية خلال تصريحات له، عقب تقدمه بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين: "البوست الذى نشرته على الفيس بوك، ردا على شائعة عدم ترشحى نظرا لظروف صحية أخد 250 شير و1800 لايك وفوق الـ 600 كومنت، مش هرد على مروجى الشائعات و فاضى للمحاماة ".

وأشار رجائى عطية، إلى أنه سيعمل على تحقيق جماعية القيادة، مضيفا: "عندما أتحدث عن جماعية القيادة، فأتحدث بدءا من مجلس النقابة، مجلس النقابة اللى موجودين فيه مش طراطير دول أعضاء لهم رأيهم، يجب أن تسمع أرائهم ويجب أن تكون القرارات بالتوافق، فإن لم يتم بالتوافق يتم بالتصويت وإنما أن يحرم أعضاء المجلس من أرائهم، فهذا لا يليق بنقابة المحامين، كل محامى من حقه أن يكون صاحب رأى فى قرارات نقابته ومصيره، عندما يتم انتزاع كل صلاحيات النقابات الفرعية، فإنه يهدم بذلك المحاماة وتكريس دور حواء فى المحاماة ونقابة المحامين، ولا يجوز مع الدور الذى تشغله حواء فى الحياة العامة أو الخاصة أن تكون مهمشة فى نقابة المحامين".

وتابع رجائى عطية: "تاريخنا فى المحاماة ملئ بعظام من سيدات المحاماة، تحقيق الخدمات وتكريسها فى كل اتجاه، وأن تؤدى بكرامة وشفافية بعيدا عن تذليل المحامى، الشفافية يجب أن تكون فى المقدمة، المساواة يجب أن تكون شاملة للجميع بحيث لا يميز أحد على أحد ".

وأكد رجائى عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، أن تنقية الجداول بنقابة المحامين كمبدأ حق ولكنه يمكن أن يكون حق يراد به باطل، حينما يستغل لخلق العقبات والعوائق أمام المحامى، مضيفا أن المحامى لا تحول بينه وبين سداد الاشتراك .

وأضاف رجائى، أنه يجب أن يتم استدعاء غير الممارسبن ومواجهتهم بأنه يقال أنه لا يمارس المحاماة ثم تعطيه الحق أن يقدم دفاعه، ثم يصدر قرارا بشأنه من المجلس، متابعا: "أما بالشكل الذى جرى فهو تسخير للمحامين، أى مظلوم لابد أن يرد به حقه، قضية التعليم المفتوح بجب أن تطرح على الجمعية العمومية وسوف نفعل ذلك إذا جئنا إلى المجلس، لأنها مسألة اختلفت فيها الآراء، وحبس من أجلها النقيب السابق المنقضية ولايته، وأنا دافعت عنه دفاعا عن النقابة فى أن تحترم قرارتها، وأن نقيبها لا يحبس لأن حبس نقيب المحامين وأنا موجود على قيد الحياة سبة فى وجهى، والجمعية العمومية هى السلطة الأعلى للنقابة، وهى صاحبة القرار".

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وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف، وأخرى على مقاعد الهيئات العامة والشركات.

ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الاثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات والطعون والاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير، وحتى الخميس الموافق 6 فبراير والفصل فى الطعون والتنازلات يوم الاثنين الموافق 10 فبراير، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .