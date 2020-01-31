شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأكاديمية الوطنية للتدريب تكرم الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب حفل تخرج الدفعة الثالثة، من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة من 37 دولة أفريقية، بدأت الدراسة 23 ديسمبر 2019، ويبلغ عدد المتدربين بها 94، واستهلت الحفل بالسلام الوطنى، وتكريم الشباب من متخلف الدول الأفريقية.

الجدير بالذكر أن فكرة البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة قد أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب فى تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، حيث أن مصر جزء لا يتجزأ من قارة إفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة. ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.

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ومن المستهدف تدريب 10 دفعات بإجمالي 1000 شاب أفريقي، بواقع 100 متدرب لكل دفعة، ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الأفريقي من جميع البلاد بالقارة فى برنامج تدريبي واحد، يجمع الشباب الأفريقي باختلاف انتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.

وتم تصميم أساليب التدريب بحيث تكون غير تقليدية تشمل ورش عمل وأنشطة عملية، ونماذج محاكاة، وزيارات ميدانية وغيرها، كماتم تنفيذ برنامج سياحي شامل الجانب الثقافي والاقتصادي والعلمي والرياضي، ويتناول التحديات التي تواجه القارة الإفريقية مع الدارسين، مع إتاحة الفرصة لهم لتقديم أطروحات لتلك التحديات، الأمر الذي سيساهم في بناء قادة المستقبل من كافة الدول الإفريقية، ويعد البرنامج نواة لخلق لغة حوار واحدة بين شباب القارة، لتصبح الأكاديمية الوطنية للتدريب منصة لتبادل الآراء والرؤى بين الشباب الإفريقي.