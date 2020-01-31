الخارجية الروسية: أبلغنا الصين ببدء إجراءات إجلاء مواطنينا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ): أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو أبلغت بكين بأنها بدأت تنفيذ إجراءات إجلاء المواطنين الروس عن مقاطعة هوبي الصينية، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد. وأكدت الخارجية، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الجمعة، أن موسكو أبلغت بكين عبر القنوات الدبلوماسية ببدء إجراءات إجلاء المواطنين الروس. كانت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا قد أعلنت أن روسيا قررت تعليق كافة الرحلات الجوية إلى الصين باستثناء بعض رحلات شركة "آيروفلوت"، وإجلاء المواطنين الروس الراغبين في مغادرة مدينة ووهان الصينية بسبب انتشار فيروس كورونا بعد تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا في روسيا اليوم.

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