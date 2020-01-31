وزير التعليم العالي يعقد اتفاقيات شراكة مع عدد من الجامعات الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

اختتم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، زيارته للولايات المتحدة الأمريكية التي بدأها في 22 يناير الجاري، في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.

وتناول نشاط الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الزيارة، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي وجامعة ولاية أريزونا ومؤسسة سنتانا لإنشاء فرع للجامعة بجامعة الجلالة الأهلية، والمزمع بدء الدراسة بها سبتمبر المقبل، بحضور الدكتور محمد حمزة المستشار الثقافي ورئيس البعثة التعليمية المصرية بواشنطن، ونواب وعمداء كليات الجامعة المختلفة، والأساتذة الأمريكيين من أصل مصري وبعض الدارسين المصريين بالجامعة.

وقدم الدكتور خالد عبدالغفار عرضًا تفصيليًّا عن الوضع الحالي للتعليم العالي في مصر والتطلعات المستقبلية، وخطة الوزارة في تدويل التعليم العالي، وإنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر، كما تم مناقشة أوجه التعاون والشراكة بين الوزارة والجامعة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، كما اجتمع الوزير مع عمداء الكليات المختلفة؛ بهدف الإطلاع على البرامج التعليمية الجديدة، التي تتفق مع خطة الوزارة لإعداد خريج مؤهل لسوق العمل، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

وتفقد الدكتور خالد عبدالغفار المراكز البحثية بجامعة أريزونا، ومنها معهد علوم الفضاء ومعهد التصميم الحيوي، نظرًا لكونهما من المراكز المتميزة في الجامعات الأمريكية.

كما توجه الدكتور خالد عبدالغفار خلال الزيارة إلى ولاية تكساس، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات، بدأها بالدكتور لي إلياس أستاذ جراحة الأورام والمدير المسئول عن الشراكات والاتفاقيات العلمية مع الجهات الأكاديمية الأجنبية بمستشفى أم دي أندرسون، والتي تصنف على أنه المستشفى رقم واحد في العالم في علاج الأورام، وتم الاتفاق علي زيادة تدريب شباب أعضاء التدريس بمستشفى أندرسون، ودعم التعاون البحثي بين الجامعات المصرية والمستشفى، كما تم مناقشة أطر التعاون الأكاديمي والبحثي، وزيارة عدد من أساتذة أندرسون للمستشفيات الجامعية.

كما اجتمع الوزير مع مجلس ائتلاف جامعات تكساس، وهو مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح، وتهتم بالشراكة والتعاون الأكاديمي وتدويل التعليم العالي، ويتكون المجلس من 31 جامعة تقع في نطاق ولاية تكساس، كما يهتم الائتلاف بدعم النواحي الأكاديمية والمنح والبرامج في هذه الجامعات.

وقدم الدكتور خالد عبدالغفار عرضًا عن الوضع الحالي للتعليم العالي في مصر والتطلعات المستقبلية، وخطة الوزارة في تدويل التعليم العالي وإنشاء فروع الجامعات الأجنبية، واتسم اللقاء بالمناقشة الفعالة من الحضور ومناقشة سبل التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

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ووقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع الدكتور كينيز إيفانس رئيس جامعة لامار ورئيس مجلس أمناء الائتلاف مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون بين جامعات ولاية تكساس والجامعات الأهلية، وبعدها عقدت اجتماعات فردية بين وزير التعليم العالي ورؤساء ونواب رؤساء جامعات لامار و جامعة "تكساس إيه أند أم" ومدير معهد الطاقة بالجامعة وتكساس أرلنجتون وتكساس التكنولوجية وجامعة ولاية تكساس وتكساس دالاس وجامعة هيوستن.

وشهدت اللقاءات مناقشة البرامج التي تتميز بها هذه الجامعات، والتى تتمتع بسمعة جيدة وذات ترتيب أكاديمي متميز بين الجامعات الامريكية، وقد تم الاتفاق علي عمل شراكة بين جامعات تكساس والجامعات الأهلية الجديدة المزمع افتتاحها هذا العام في هذه البرامج، ومنها الطاقة الجديدة وعلوم الفضاء والذكاء الاصطناعي والسياحة والفنادق والتمريض والتربية و هندسة البترول.

كما تم مناقشة آليات تدريس وإدارة واعتماد برامج التدريس عن بعد في جامعات تكساس، وإمكانية التعاون في المستقبل مع الجامعات المصرية.

وزار الدكتور خالد عبدالغفار كلية طب الأسنان بجامعة تكساس، وعقد اجتماعًا مع رؤساء الأقسام وبعض الأساتذة؛ لمناقشة أوجه التعاون بين كلية طب الأسنان بجامعة تكساس والجامعات المصرية، وإرسال شباب أعضاء هيئة التدريس للتدريب، وإجراء الأبحاث المشتركة، وقام الوزير بزيارة معامل وعيادات الكلية المختلفة.

واجتمع الوزير مع الأساتذة والباحثين والمبعوثين المصريين بجامعات تكساس وهيوستن وبيلور وأندرسون، وحضر اللقاء 25 أستاذًا وباحثًا، كما حضر اللقاء السفير خالد رزق القنصل العام بقنصـلية جمهورية مصر العربية بهيوستن، وتم مناقشة رؤية الوزارة المستقبلية، وكيفية الاستفادة من علماء المهجر، تم الاتفاق على أن يقوم هؤلاء الأساتذة بمراجعة برامج الجامعات الجديدة، وإرسال ملاحظاتهم وتصوراتهم للتعاون في التدريس والإشراف على بعض هذه البرامج، وقد أرسل بالفعل بعض من هؤلاء الأساتذة طلبات للتعاون في تدريس بعض هذه البرامج، وتخصيص بعض من وقتهم لخدمة وطنهم.

وشهدت زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من اللقاءات مع ممثلي المجلس الأمريكي للتعليم، والرابطة الأمريكية للكليات، ورابطة الجامعات الحكومية، والجامعات القائمة على المنح، ومجلس الكليات المستقلة، ومعهد التعليم الدولي، بحضور ممثلين عن جامعات جورج واشنطن وميريلاند، والجامعة الأمريكية، وذلك بمقر المجلس الأمريكي للتعليم، حيث تناول الاجتماع سبل التعاون في مجالات التعليم العالي، ومنها الابتعاث والشراكة مع الجامعات الأمريكية، وإيفاد طلاب أمريكيين للدراسة في مصر.

كما التقى الوزير بممثلي رابطة الكليات الطبية الأمريكية وجمعية تعليم طب الأسنان الأمريكية، وذلك بمقر الرابطة بواشنطن، كذلك التقى بالسيدة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الثقافية والتعليمية بمكتب السفير ياسر رضا سفير جمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم مناقشة سبل دعم التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم إنشاء أفرع لجامعات أمريكية بمصر، ودعم زيادة عدد المبتعثين من الجانبين.​