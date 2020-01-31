سيارتا إطفاء تمنعان امتداد حريق إلى مخبز ومحطة محمول بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الجمعة، حريقا اندلع في مخلفات زراعية بمدينة الشيخ زايد. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بالحي الـ11. دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء، وأمكن السيطرة على الحريق في غضون فترة وجيزة قبل امتداده إلى المخبز الآلي ومحطة تابعة لإحدى شبكات المحمول. تحرر المحضر اللازم، وأحطرت النيابة العامة بالواقعة.

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