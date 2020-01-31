الارشيف / اخبار العالم

بريطانيا تعرب عن قلقها من اتجاه إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - قال وزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب، اليوم الجمعة، إن بلاده قلقة من احتمال قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية، مضيفا أن أي خطوات أحادية كهذه ستضر بجهود استئناف مفاوضات السلام.

وتابع راب في بيان، نقلته وكالة رويترز "المملكة المتحدة قلقة إزاء تقارير عن إمكانية اتخاذ إسرائيل خطوات نحو ضم أجزاء من الضفة الغربية".

وقال البيان "أي خطوة أحادية من هذا القبيل ستضر بالجهود الجديدة لاستئناف مفاوضات السلام وتتعارض مع القانون الدولي. أي تغييرات في الوضع الحالي لا يمكن أن تمضي قدما بدون اتفاق يتم التفاوض عليه بين الطرفين نفسيهما".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تعرب عن قلقها من اتجاه إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا