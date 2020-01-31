أول حالة مصابة بـ كورونا في كندا تغادر المستشفى بعد تعافيها

أعلنت السلطات الصحية الكندية، أن أول حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد غادرت مستشفى في مدينة تورونتو صباح اليوم الجمعةوفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر مستشفى سانيبروك في بيان له أن حالة الرجل استمرت في التحسن طوال الأسبوع "لدرجة أنه لم يعد بحاجة

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إلى رعاية داخل المستشفى"، موضحًا أنه كان على "اتصال مع هيئة تورونتو للصحة العامة، والتي ستواصل مراقبة المريض في منزله".



وتم نقل الرجل، وهو في الخمسينيات من العمر، إلى مستشفى سانيبروك في 23 يناير الجاري،

وهو اليوم التالي لعودته من السفر من ووهان في الصين.



كما تم الإعلان عن إصابة زوجته أيضا بالفيروس، إلا أنها تتعافى في منزلها حيث فرضت عزلة ذاتية.



وقال مسؤولو الصحة الفيدراليون في نهاية الأسبوع الماضي إن الرجل أظهر أعراضًا خفيفة على متن الطائرة وأن العاملين في مجال الصحة العامة كانوا على اتصال بأولئك الذين سافروا على نفس الطائرة.