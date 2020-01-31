إعلان أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بالسويد

أعلنت هيئة الصحة العامة في السويد في بيان اليوم الجمعة تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج . البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج . وزارت المرأة المريضة التي تقيم بمنطقة جونكوبينج بجنوبى السويد مدينة ووهان الصينة. وطلبت تلقي الرعاية الطبية بعد وصولها إلى السويد في 24 يناير. مدينة ووهان الصينة. وطلبت تلقي الرعاية الطبية بعد وصولها إلى السويد في 24 يناير. وقالت الهيئة السويدية إنها حللت حوالي 20 عينة من أشخاص زاروا المناطق المتضررة في الصين.

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