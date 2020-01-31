وزير خارجية روسيا يبحث مع السفير الأمريكي الجديد التعاون الثنائي بين البلدين

عقد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اجتماعا مع السفير الأمريكي الجديد لدى موسكو جون سوليفان، بحثا خلاله آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت الخارجية الروسية، في بيان أوردته وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الجمعةأن الجانبين بحثا آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين موسكو
كما أعرب لافروف خلال الاجتماع عن أمله في أن يسهم السفير الأمريكي في تطبيع وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
يعتبر الأول بين لافروف وسوليفان منذ وصول الأخير إلى موسكو في الـ16 من يناير الجاري لتولي مهام منصبه الجديد.
يُشار إلى أن هذا الاجتماع
يُذكر أنه في 12 ديسمبر الماضي أكد مجلس الشيوخ الأمريكي ترشيح سوليفان الذي كان نائبا وزير الخارجية؛ لشغل منصب سفير أمريكا لدى روسيا الاتحادية وفي 23 ديسمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تعيين سوليفان سفيرا جديدا للولايات المتحدة في روسيا.
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