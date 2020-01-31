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وزير الخارجية الباكستاني يبحث مع نظيره الصيني الوضع بعد انتشار الكورونا

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بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، في اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الصيني وانج يي، الوضع الراهن في الصين بعد انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والإجراءات التي

تتخذها بكين للتغلب على الفيروس وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


وثمن قريشي مساعي وإجراءات الصين بهذا الصدد، معربًا عن شكره للحكومة الصينية على

توسيع كافة مجالات التعاون الممكن للباكستانيين المقيمين في مدينة "ووهان" الصينية خاصة من الطلاب الوافدين، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

 

من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني دعم حكومة بلاده للباكستانيين المقيمين في الصين، وحماية الطلاب الباكستانيين في مدينة "ووهان".

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